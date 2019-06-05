Житель Кубани погиб после взрыва гранаты

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Мужчина, который из-за денег приехал разбираться к семьей заемщиков на Кубани, вооружившись гранатой, после взрыва скончался в больнице, сообщили ТАСС в среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне сообщалось, что в Гулькевичах на Кубани произошел взрыв гранаты возле частного дома, пострадали четыре человека. Источник в правоохранительных органах уточнял ТАСС, что мужчина, который занял 800 тыс. рублей местным жителям, приехал к дому их родственников, чтобы ему вернули долг, во время беседы он достал гранату, она взорвалась. Пострадали сам мужчина, заемщица, ее родственница и ребенок, они были госпитализированы.

"В лечебном учреждении скончался один из пострадавших, 52-летний мужчина. Да, это он", - ответили агентству в ведомстве на вопрос, является ли скончавшийся тем мужчиной, в руках которого была граната.

Полиция возбудила уголовное дело о ношении боеприпасов и вымогательстве

"В настоящее время в ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - сказали в ведомстве.