Экстренные службы проверяют сообщения об угрозе взрыва в отелях Akvarel и "Савой" в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в двух отелях в центре Москвы - Akvarel и "Савой". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный прислал письмо с угрозой взрыва по электронной почте в администрацию отеля Akvarel, расположенном в Столешниковом переулке в центре Москвы. На место прибыли экстренные службы. Они готовы провести эвакуацию людей в целях обеспечения безопасности", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такое же сообщение было прислано в гостиницу "Савой" на улице Рождественка.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и кинологи, которые обследуют здания.

Накануне неизвестный "заминировал" телецентр "Останкино" и ряд других организаций. Правоохранители проверили все сообщения об угрозе взрывов, нигде опасных предметов обнаружено не было.