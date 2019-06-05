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На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария

Пострадал один человек, для оказания помощи которому пришлось задействовать вертолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадал один человек, говорится в распространенном сообщении управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Участниками аварии стали автомобили Opel Corsa, Mitsubishi, Hyundai и Infiniti. "В результате ДТП водитель автомобиля Opel получил травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте аварии образовалась пробка, для оказания помощи пострадавшему пришлось задействовать вертолет.

"По факту ДТП проводится проверка", - заключили в ведомстве.

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РоссияСанкт-Петербург
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