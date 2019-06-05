СК возбудил дело после отказа турбазы в Нижегородской области разместить детей с ВИЧ

ТАСС, 5 июня. Следственные органы СК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту отказа школьникам с ВИЧ в летнем отдыхе на одной из туристических баз в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина")", - указано в сообщении.

По версии следствия, в начале 2019 года учредитель одного из благотворительных фондов региона забронировала места на базе отдыха в Богородском районе Нижегородской области для проведения реабилитационных профилактических мероприятий с детьми, имеющими хроническое заболевание. Ранее сообщалось, что в мероприятиях, которые должны были пройти на базе с 7 по 9 июня, собирались принять участие дети, имеющие положительный статус ВИЧ. 30 мая фонд оплатил 50 тыс. рублей в кассу базы отдыха.

"2 июня 2019 года от представителя базы отдыха "Спортивная деревня Новинки" в адрес учредителя благотворительного фонда поступило сообщение о том, что организация без каких-либо законных оснований отказывается предоставить места для проживания детей по причине наличия у них заболевания, а денежные средства, внесенные авансом, возвращены", - отмечается в сообщении.

"Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства", - отмечается в пресс-релизе.