Студент из Кении пострадал при взрыве скороварки в общежитии астраханского вуза

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Иностранный студент пострадал при взрыве скороварки в общежитии Астраханского государственного медицинского университета (АГМУ), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Иностранный студент готовил национальное блюдо, произошла разгерметизация скороварки, она взорвалась. Студент был госпитализирован, но угрозы для жизни нет. Инцидент произошел сегодня в общежитии АГМУ", - сообщили в управлении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о хлопке в АГМУ поступило в среду в 10:18 по местному времени (9:18 мск). Пострадавший - гражданин Кении, 1993 года рождения - получил ушибы. Студента доставили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. "Жизнеобеспечение общежития не нарушено", - добавили в пресс-службе.