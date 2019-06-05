СК задержал еще двух подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. СК задержал еще двух участников драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что по уголовному делу, которое расследует Главное следственное управление СК, об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске и причинении телесных повреждений мужчине и хулиганстве "задержаны еще двое участников конфликта". Таким образом, задержаны уже четверо фигурантов. Следователи предъявили обвинение одному из участников драки.

"СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.

По ее словам, продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли каждого участника происшествия, определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.