Ущерб от попавшего в Волгу строительного мусора оценили в 22 млн рублей

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Строительный мусор попал в акваторию реки Волги возле базы отдыха в Тольятти, причиненный ущерб превышает 22 млн рублей. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Самарской области.

"В районе базы отдыха "Новая волна" возводилось берегоукрепление и строительство гидротехнического сооружения. Компания "Реконструкция-Плюс" отклонилась от имеющегося проекта и стала использовать строительный мусор (куски бетона и железобетона). В производстве линейного отдела полиции находится уголовное дело по части 1 ст. 250 УК ("Засорение водного объекта, повлекшее существенное загрязнение"), возбужденное по материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за попадания мусора в Волгу водному объекту причинен ущерб в размере более 22 млн рублей, водным биоресурсам - свыше 65 тыс. рублей.

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой направлены два иска в Арбитражный суд Самаркой области с требованием возместить ущерб, причиненный компанией окружающей среде, отмечается в сообщении.

ТАСС не располагает комментарием правоохранительных органов и прокуратуры.