Глава управления энергетики и ЖКХ Рязани отправлен под домашний арест

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева, обвиняемого в мошенничестве на 4,9 млн рублей при строительстве детской площадки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Ковалева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 августа", - огласила постановление судья Валентина Левашова.

В ходе судебного заседания представитель следствия заявил, что Ковалев частично признал вину. По словам адвоката обвиняемого, Ковалев "желает сотрудничать со следствием и давать правдивые показания". Отбывать домашний арест фигурант будет в своей квартире в Рязани. Согласно решению суда, ему запрещено покидать квартиру, использовать интернет, телефон, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников.

По словам следователя, Ковалев, занимая пост в администрации Рязани, вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО "Уютный дом 62" Михаилом Пузановым (которого СК просит отправить в СИЗО на тот же срок - прим. ТАСС) и другими неустановленными следствием лицами, и путем изготовления актов выполненных работ в рамках муниципального контракта перевел средства из государственного бюджета на счет другого фигуранта дела. Сумма ущерба, вменяемая чиновнику, составляет стоимость площадки - 4 млн 950 тыс. рублей.

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. Ковалев был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).