В одном из сел Дагестана обрушился самодельный мост

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Самодельный мост в селе Цунтинского района рухнул с четырьмя припаркованными автомобилями, пострадавших нет, сообщила в среду пресс-служба МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) 5 Июн 2019 в 1:40 PDT

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"5 июня 2019 года, примерно в 7:00, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырех припаркованных автомобилей жителей села", - говорится в сообщении.

По данным полиции, владельцы машин в это время были в местной мечети.

"Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто", - добавили в полиции.