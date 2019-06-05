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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Мосгорсуд признал законным арест счетов отца экс-сенатора Арашукова

Следователь рассказал, что счета арестованы в Бинбанке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест банковских счетов отца экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа, передает корреспондент ТАСС.

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"Оставить решение районного суда без изменения, жалобу защиты Арашукова без удовлетворения", - огласил решение судья.

Как заявил следователь в суде, арестованы счета Арашукова в Бинбанке. В справке, предоставленной ФСБ, говорится, что на счетах могут находиться средства, добытые в результате преступных действий.

Защита просила снять арест со счетов.

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РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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