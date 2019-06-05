Сообщения об угрозе взрыва в отелях Akvarel и "Савой" в центре Москвы оказались ложными

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в двух отелях в центре Москвы - Akvarel и "Савой" - не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный прислал письмо с угрозой взрыва по электронной почте в администрацию отелей Akvarel и "Савой". На место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Взрывных устройств найдено не было", - сказал собеседник агентства.

Накануне неизвестный "заминировал" телецентр "Останкино" и ряд других организаций. Правоохранители проверили все сообщения об угрозе взрывов, нигде опасных предметов обнаружено не было.