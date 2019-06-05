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В Москве прохожие разбили стекло в машине, чтобы спасти оставленного там ребенка

Очевидцы не дождались приезда спасателей и самостоятельно достали несовершеннолетнего из транспортного средства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Прохожие разбили стекло в иномарке, чтобы спасти оставленного там ребенка в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Прохожие заметили, что в закрытой машине, припаркованной на Касимовской улице, долго сидит ребенок. На место были вызваны спасатели, однако их приезда очевидцы не дождались, а разбили стекло и достали несовершеннолетнего из транспортного средства", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве ТАСС подтвердили, что в ведомство поступила заявка об оставленном в машине ребенке на Касимовской улице, "однако в то время, когда спасатели следовали на место происшествия, им сообщили, что необходимость в их прибытии отпала".

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