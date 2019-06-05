Эксперты установили причину смерти найденного в петербургском парке младенца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Экспертиза по определению причины смерти младенца, которого в конце мая нашли в пакете в парке политехнического университета в Петербурге, установила, что ребенок был задушен, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило в среду Главное следственное управление СК по городу.

"Смерть ребенка наступила от асфиксии в результате удушения руками. Лицо, совершившее данное преступление, до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее в ведомстве сообщали, что 27 мая в Калининском районе на территории парка был обнаружен пакет, в котором было тело младенца.