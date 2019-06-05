DPA: не менее 11 человек пострадали при падении воздушного шара в Германии

ТАСС, 5 июня. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения воздушного шара во вторник в городе Марсберг на западе Германии, сообщило в среду агентство DPA.

По его данным, двое из пострадавших получили опасные для жизни травмы. По свидетельствам очевидцев, во время спуска летательный аппарат начал вращаться на высоте примерно одного метра от земли. Корзина шара упала на землю и несколько раз перевернулась. При падении она загорелась от огня горелки, нагревавшей воздух в воздушном шаре.

Место падения шара находилось в 200 м от шоссе. Полиция начала расследование инцидента.

На борту воздушного шара находились 10 пассажиров в возрасте от 22 до 59 лет, а также 64-летний мужчина, управлявший летательным аппаратом. Все они получили ранения разной степени тяжести, преимущественно ожоги.