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Неразорвавшуюся гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили у дома в Зеленограде

Инцидент произошел на Заводской улице

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Неразорвавшаяся граната времен Великой Отечественной войны найдена у дома на улице в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"На улице Заводская в Зеленограде у одного из жилых домов был найден предмет, покрытый коррозией, который, по предварительным данным, является гранатой. Место, где обнаружили опасную находку, оцеплено. В ближайшее время взрывоопасный предмет вывезут в безопасное место и утилизируют", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что найденный предмет - это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.

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