Замглавы МЧС положительно оценил работу пожарных при ликвидации ЧС на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения специальной пожарной охраны, которые ликвидировали ЧС на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, отработали хорошо. Такую оценку их действиям дал заместитель главы МЧС России Павел Барышев.

"38 управление специальной пожарной охраны сработало отлично", - сказал Барышев.

По его словам, в ходе первоочередных спасательных работ была спасена женщина с тяжелым переломом позвоночника. "Среди гражданского населения погибших нет, были пострадавшие от осколков", - пояснил он.

1 июня в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 18.