В Новой Москве неизвестный обстрелял разнорабочего из пневматического пистолета

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял разнорабочего из пневматического оружия в Троицко-Новомосковском округе Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка московской полиции.

"Неизвестный обстрелял из неустановленного оружия, предположительно, пневматического пистолета разнорабочего в поселке Ознобишино в Новой Москве. Полиция ведет розыск правонарушителя", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что пострадавший в момент стрельбы управлял мини-трактором. "Он косил траву на мини-тракторе, когда в него выстрелили из пневматического пистолета. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте", - сказал собеседник агентства.