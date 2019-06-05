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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ Columbus в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проверяют здание

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полицейские и кинологи проверяют здание торгового центра Columbus в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торговом центре Columbus. В настоящее время здание ТЦ проверяется полицейскими и кинологами", - сказал собеседник.

Ранее сообщения с угрозами взрывов поступили в отели Akvarel и "Савой" в центре столицы. Сотрудники правоохранительных органов проверили эти учреждения, взрывных устройств не найдено. Кроме того, аналогичное сообщение поступило в ТЦ "Охотный ряд".

Накануне неизвестный "заминировал" телецентр "Останкино" и ряд других организаций. Правоохранители проверили все сообщения, нигде опасных предметов обнаружено не было.

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