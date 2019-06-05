СМИ: один человек погиб при обрыве кабеля канатной дороги в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Рабочий-ремонтник погиб при обрыве кабеля канатной дороги в центральном районе Швейцарии. Как сообщило в среду Швейцарское телеграфное агентство со ссылкой на местную полицию, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Несчастный случай произошел в среду рано утром во время проведения ремонтных работ на канатной дороге на горе Титлис близ горнолыжного курорта города Энгельберг в полукантоне Обвальден. По данным полиции, погибший и шестеро пострадавших - рабочие, проводившие техническое обслуживание подъемника. Никто из туристов не пострадал.

Как отмечает агентство, технические работы проводятся на канатной дороге между Энгльбергом и озером Трюбзее с понедельника.

Энгльберг - крупный горнолыжный курорт. Ежегодно механические подъемники на Титлисе перевозят в общей сложности 1,2 млн человек. В летний сезон этот район привлекает много туристов - любителей пеших прогулок, в том числе из-за рубежа.