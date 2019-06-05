Задержан коллега обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-математического института (МФТИ) Роман Ковалев задержан. Об этом ТАСС сообщил Евгений Смирнов - адвокат обвиняемого в государственной измене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. По словам защиты, Кудрявцеву предлагали дать показания на Ковалева.

"У нас есть информация о задержании Ковалева от его родственников. Вчера у него проходили обыски. Мы считаем, что это связано с делом нашего подзащитного Кудрявцева", - сказал Смирнов.

Комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Кудрявцев содержится под стражей.