Суд заочно арестовал украинку, причастную к нападению на посольство России в Киеве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Суд заочно арестовал гражданку Украины, причастную к нападению на здание посольства РФ в Киеве в 2016 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель СК.

По данным ведомства, с 5 по 10 марта 2016 года "агрессивно настроенные лица" неоднократно нападали на здание посольства РФ в Киеве с целью осложнения международных отношений между Украиной и Россией. По данному факту Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой").

Петренко отметила, что Венская конвенция о дипломатических сношениях накладывает на государство пребывания обязанность принять все надлежащие меры для защиты зданий представительства от вторжения и нанесения ущерба, а также для предотвращения нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Также эти меры касаются и создания условий для привлечения причастных к таким нападениям к ответственности.

"В свою очередь, украинская сторона такие явно спланированные действия против российского дипломатического представительства квалифицирует как хулиганство, что дает все основания СК РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине", - отметила представитель СК.