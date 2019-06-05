В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в Петербурге по подозрению в том, что они по поддельным документам взяли кредит на 100 млн рублей под залог недвижимости на Невском проспекте, которую арендовали у проживающих за границей собственников.

"Задержаны местные жители, 27-летняя женщина и трое мужчин 1982 и 1991 годов рождения", - говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. Задержание проходило в рамках расследования возбужденного ранее уголовного дела о покушении на мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, задержание проводили сотрудники полиции. По версии следствия, задержанные арендовали коммерческие помещения на Невском проспекте Петербурга у собственников, которые живут за границей. Пользуясь этим и располагая персональными данными владельцев, они изготовили поддельные документы и взяли кредит под залог помещений на сумму в 100 млн рублей, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

В управлении МВД уточнили, что двое подозреваемых в настоящее время задержаны в порядке статьи 91 УПК, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.