В аэропорту Шереметьево задержали грузчика, укравшего $1 тыс. из багажа пенсионерки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали в аэропорту Шереметьево грузчика, подозреваемого в краже $1 тыс. из багажа пенсионерки из Орла, которая прилетела в Москву из Финляндии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного управления МВД России аэропорта Шереметьево обратилась 60-летняя жительница Орла. Пенсионерка сообщила, что по прилету в столицу из Финляндии обнаружила пропажу денежных средств в размере $1 тыс. из чемодана, сданного в багаж. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен 27-летний житель Подмосковья, работающий грузчиком в аэропорту Шереметьево, причастный к совершению хищения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек не стал усугублять свою вину и сознался в содеянном. "В ходе личного досмотра в кармане его брюк были обнаружены и изъяты похищенные деньги. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - заключили в пресс-службе.