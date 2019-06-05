Второму фигуранту дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ предъявили обвинение

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение еще одному участнику драки в Красногорске, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщили в Красногорском городском суде Московской области.

"В Красногорский суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех фигурантов, которые уже доставлены в суд", - сказал собеседник агентства, уточнив, что двоим предъявлено обвинение.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки, второй мужчина был ранен. СК возбудил дело об убийстве и причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление СК.

Ранее сообщалось, что по делу задержаны четверо подозреваемых, СК предъявил обвинение в убийстве одному из них.