{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Второму фигуранту дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ предъявили обвинение

Трое фигурантов дела уже доставлены в суд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение еще одному участнику драки в Красногорске, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщили в Красногорском городском суде Московской области.

"В Красногорский суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех фигурантов, которые уже доставлены в суд", - сказал собеседник агентства, уточнив, что двоим предъявлено обвинение.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки, второй мужчина был ранен. СК возбудил дело об убийстве и причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление СК.

Ранее сообщалось, что по делу задержаны четверо подозреваемых, СК предъявил обвинение в убийстве одному из них.

Теги
РоссияРасследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
Суд в Новосибирске на два месяца арестовал супругу бывшего директора клиники Мешалкина
Следствие опасалось, что Ирина Бойцова, оставаясь на свободе, может уничтожить вещественные доказательства
Читать полностью