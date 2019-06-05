Число потерпевших по делу о нападении россиянина на прохожего в Осло возросло до шести

ТАСС, 5 июня. Еще пять человек обратились с заявлением в полицию после нападения россиянина на прохожего с ножом в центре норвежской столицы во вторник, все они переведены в статус потерпевших, сообщила в среду газета Verdens Gang со ссылкой на полицию. На данный момент всего потерпевшими по делу проходят шесть человек, включая выходца с Филиппин, госпитализированного после нападения.

"Все они получили статус потерпевших. Кроме того, мы выслушали показания 20 свидетелей", - рассказала офицер полиции Осло Анне Алрэк Сулем. Пятеро недавно обратившихся в правоохранительные органы граждан заявили, что "почувствовали угрозу" во время инцидента.

Сулем добавила, что прокуратура попросила суд рассмотреть вопрос заключения россиянина под стражу в четверг, 6 июня. Задержанный до сих пор не допрошен и, по словам полицейских, не будет допрошен сегодня.

Во вторник 30-летний гражданин РФ напал на выходца с Филиппин в центре Осло, при этом выкрикивая лозунги во славу Аллаха на арабском языке. Полиция задержала его с применением огнестрельного оружия и электрошокеров, россиянин подозреваются в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован с ножевым ранением легкого, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

Хотя правоохранители и не расценивают случившееся как теракт, они проинформировали об инциденте спецслужбы королевства. По данным полиции, россиянин проживает в Норвегии уже несколько лет и хорошо известен органам правопорядка. Посольство РФ в Осло уточняет детали дела.