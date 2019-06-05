Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве. Об этом заявил следователь в Красногорском городском суде Московской области, где в среду решается вопрос об избрании Степаняну меры пресечения.

"Вину по предъявленному обвинению он не признал", - сказал следователь.

Как стало известно в суде, бармен "Бирхауса" Степанян имеет временную регистрацию в Путилково Красногорского района. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").