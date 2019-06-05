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Начальнику центра ЦНИИМаш Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене

Суд арестовал ученого до 5 августа
Здание Центрального научно-исследовательского института машиностроения Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание Центрального научно-исследовательского института машиностроения
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал до 5 августа начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), на два месяца, то есть до 5 августа 2019 года", - сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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