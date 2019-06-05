Защита экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова обжаловала его арест в Мосгорсуде

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, арестованного в понедельник в Москве, обжаловала его арест по делу о присвоении около 700 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.

3 июня Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу до 30 июля экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. В Воронеже 1 июня на такой же срок был арестован управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Дело в отношении Конькова и Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока не установленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

"Сегодня мы подали в Мосгорсуд апелляцию на арест Конькова", - сказала Коткова.