Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа", - огласил постановление судья Анатолий Мордахов.

Степанян обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе судебного заседания следователь Алексей Титов заявил, что вина Степаняна подтверждается показаниями свидетелей и иными вещественными доказательствами. Прокурор поддержала ходатайство СК об аресте в полном объеме, так как, по ее словам, срок временной регистрации Степаняна в Путилково Красногорского района истекает 26 июня. Вину по предъявленному обвинению Степанян не признал. Фабула уголовного дела не уточняется.

Адвокат обвиняемого просил не удовлетворять ходатайство об аресте своего подзащитного, подчеркнув, что Степанян готов сотрудничать со следствием. "[Степанян] во время совершения преступления находился на своем рабочем месте (в баре "Бирхаус"), общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался, действиями других лиц не руководил, угрозы физической расправы и жизни никому не высказывал", - отметил защитник, попросив суд избрать ему домашний арест.

Как ожидается в среду суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении еще двух фигурантов дела.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка. В результате был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки, второй мужчина был ранен. СК возбудил дело об убийстве и причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление СК. Всего по делу были задержаны четыре человека, один из них обвиняется в убийстве.