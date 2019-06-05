Суд в Новосибирске на два месяца арестовал супругу бывшего директора клиники Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска на два месяца заключил под стражу супругу экс-директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина) Ирину Бойцову, занимающую пост замдиректора по организационно - клинической работе, сообщила судья в ходе заседания.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала судья.

Арест продлится до 3 августа. Во время оглашения решения судья отметила, что Бойцовой вменяются два эпизода совершения тяжких преступлений в сфере экономики с ущербом не менее 1,7 млрд рублей с использованием служебного положения и в составе организованной группы, в которой женщина, по предположению следствия, является одним из организаторов. Судья отметила, что Бойцова, оставаясь на свободе, может уничтожить вещественные доказательства, чтобы избежать наказания, а состояние ее здоровья не препятствует для содержания под стражей. Заседание суда длилось более пяти часов. Как сообщили ТАСС в канцелярии суда, для Бойцовой потребовалось вызвать скорую помощь.

Ранее академика РАН Александра Караськова, который 20 лет руководил клиникой Мешалкина, где были обнаружены махинации с закупками, задержали вместе с супругой Ириной Бойцовой. В среду Центральный районный суд должен был избрать меру пресечения для Караськова, однако ходатайство о заключении под стражу вернули следствию из-за неявки в суд подозреваемого. Ранее его госпитализировали в Новосибирскую клиническую горбольницу по поводу кардиологического заболевания.

Академик уволился с поста директора клиники 17 мая по собственному желанию. Он также покинул областное Законодательное собрание из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ осуществлялись финансовые нарушения с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

О клинике

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.