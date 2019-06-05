Организатор несогласованной акции против возведения храма в сквере Екатеринбурга арестован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал екатеринбургского представителя общественности и юриста Ивана Волкова, организовавшего несогласованный пикет против строительства храма в сквере на Октябрьской площади 4 июня, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Волков направил уведомление о проведении акции в Министерство общественной безопасности Свердловской области. По его словам, цель пикета, к участию в котором он призывал и других горожан, еще раз заявить городским властям свою позицию. Однако министерство отказалось согласовывать акцию Волкова из-за нарушений в уведомлении, сформулированном общественником.

"Суд постановил Волкова Ивана Павловича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на девять суток", - сказала судья.