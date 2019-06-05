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Обвиняемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ отверг причастность к преступлению

По словам следователя, вина Сергей Ходжанян полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Безработный гражданин России Сергей Ходжанян не признал вину в убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина в ходе драки в Красногорском районе. Об этом заявил следователь Алексей Титов в Красногорском городском суде Московской области, где в среду решается вопрос об аресте обвиняемого.

"Вину в предъявленных обвинениях он не признал", - сказал следователь, попросив арестовать обвиняемого на два месяца.

По словам представителя СК, вина Ходжаняна полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела. Ходжаняну предъявлено обвинение в убийстве.

Теги
Россия
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