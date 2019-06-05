В Россию из Испании экстрадирован обвиняемый в заказных убийствах и бандитизме

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в ряде особо тяжких преступлений, совершенных в России, экстрадирован из Испании в РФ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сегодня в Россию из Испании в сопровождении сотрудников Интерпола МВД России и ФСИН экстрадирован 52-летний житель Приморского края, который обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьей 102 УК РСФСР ("Убийство при отягчающих обстоятельствах"), а также ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе), ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия в составе вооруженной группы) УК РФ",- сказала Волк.

По ее словам, с 1994 по 1998 годы фигурант был участником организованной устойчивой вооруженной группы и вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений на территории Уссурийска Приморского края. Злоумышленники незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые затем использовали для совершения преступлений. Так, в 1994 году они организовали вооруженное нападение на жителя Уссурийска, в результате которого пострадавший получил огнестрельное ранение. На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году.

Волк отметила, что в 2013 году сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России задержаны главарь и активные участники банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых - житель Уссурийска 1967 года рождения - скрылся от органов следствия. По инициативе УМВД России по Приморскому краю он объявлен в межгосударственный розыск.

"В дальнейшем была получена информация о том, что фигурант под вымышленным именем с паспортом гражданина Киргизии находится в Испании. В результате взаимодействия правоохранительных органов двух стран разыскиваемый задержан в испанском городе Аликанте", - заключила Волк.