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Результаты осмотра обломков упавшего лайнера Качиньского свидетельствуют об ошибке экипажа

В СК РФ рассказали, что экипаж продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости
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© Ольга Лисинова/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следователи СК совместно с польскими коллегами осмотрели фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, материалы следствия свидетельствуют об ошибке экипажа.

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"В Смоленске в местах хранения фрагментов польского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в апреле 2010 года, завершились совместные работы сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши, инициированные в очередной раз польскими коллегами, - сказали в СК. - Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".

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