Суд в США огласит окончательный приговор россиянке, осужденной за похищение своих детей

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) огласит в четверг окончательный приговор 38-летней россиянке Богдане Осиповой, ранее признанной присяжными виновной в похищении собственных детей, вывозе их за пределы США в Россию и в вымогательстве международного масштаба. Как сообщили корреспонденту ТАСС в консульстве РФ в Хьюстоне, на заседании будет присутствовать представитель дипмиссии.

"Приговор будет оглашен 6 июня, и на заседании, как предполагается, будет присутствовать представитель консульства в Хьюстоне", - отметили в диппредставительстве. По данным корреспондента ТАСС, родители россиянки не смогли приехать в Уичито из-за нехватки денежных средств.

Как сообщила корреспондента ТАСС соучредитель общественной группы поддержки обвиняемой, профессор Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (штат Миссури) Татьяна Якушева, сотрудник службы пробации "на основании изученных им обстоятельств дела, истории Богданы, ее поведения, личностных характеристик и других свидетельств уже рекомендовал судье вынести наказание в виде тюремного заключения определенного срока".

"Обычно судьи следуют такой рекомендации, но также могут немного смягчить наказание, снизив срок, или, напротив, превысить верхнюю границу рекомендуемого наказания, руководствуясь собственным мнением", - пояснила Якушева. Кроме того, судья обяжет россиянку выплатить денежный штраф, который должен компенсировать финансовые и моральные потери ее экс-супруга - бывшего военнослужащего ВВС США Браена Мобли, по иску которого Осипова и была арестована.

Предвзятость и предубеждение

Рассчитывать на вынесение справедливого приговора не приходится, считает Якушева. За два дня до заседания адвокаты россиянки направили в суд запрос об отстранении от дела федерального окружного судьи Эрика Мелгрена в связи с его "предвзятостью, предубежденностью" и субъективностью. "В недавней переписке с родителями Богданы судья заявил, что о смягчении наказания можно говорить только в случае возвращения детей в США, - сказала Якушева. - Но судья прекрасно знает, что возвратить детей невозможно по решению российского суда и Богдана никак не может на это повлиять".

"Как считают адвокаты, таким заявлением судья Мелгрен нарушил кодекс поведения судей США", - пояснила собеседница агентства. Запрос адвокатов об отстранении судьи одобрен не был, Мелгрен не взял самоотвод, будет председательствовать на заседании и выносить окончательный приговор.

"С самого начала дела обвинение заявило, что все показания Богданы лживы, а Браен Мобли оказался пострадавшей стороной, так как у него похитили детей, - отметила Якушева. - Однако в переписке Богданы с экс-супругом можно явно прочитать, что он не просто был в курсе планов жены, но и всячески их приветствовал, радуясь, что дети находятся с ней в России, по его собственным словам, в безопасности". "Чувство, что все решено в отношении Богданы было заранее, не покидает весь судебный процесс", - добавила она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на состоявшейся 14 мая в Сочи встрече с американским госсекретарем Майклом Помпео выразил озабоченность судьбой Осиповой. На брифинге 11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Вашингтон прекратить правовой произвол, шантаж в отношении россиянки, у которой хотят отобрать детей в обмен на свободу. При этом дипломат подчеркнула, что права детей "также явным образом нарушены, так как они уже сейчас лишены матери, а американский отец никакой финансовой помощи им не предоставляет".

Дело Осиповой

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.

Суд присяжных Уичито 6 марта признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанного с похищением людей". В качестве доказательства последнего обвинения суд привел, в частности, переписку между бывшими супругами по мессенджеру Skype, где Богдана эмоционально просит экс-супруга оплатить школу для ребенка или прислать алименты. Возможное наказание за похищение собственных детей, согласно американскому законодательству, составляет три года, тогда как два пункта по статье "Вымогательство" могут увеличить срок заключения еще на 40 лет.