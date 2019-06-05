Двое участковых полиции задержаны по подозрению в убийстве женщины в Калмыкии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Двое участковых полиции задержаны в Калмыкии по подозрению в убийстве женщины. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, 31 мая в дежурную часть Управления МВД России по городу Элисте поступило заявление от местного жителя о том, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района. Также получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте к тяжкому преступлению в отношении потерпевшей. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска и службы собственной безопасности двое из них задержаны и доставлены в следственные органы, приняты меры к розыску и задержанию [третьего подозреваемого]",- заявила Волк.

По ее словам, помощь правоохранительным органам в Калмыкии оказывает группа сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД.