На Дальнем Востоке сотрудников РЖД отправили под домашний арест по делу о взятках

ТАСС, 6 июня. Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трех диспетчеров станции Хабаровск-2, которые являются фигурантами дела о взятках на 3,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Сотрудники РЖД - трое маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск-2, бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций - отправлены под домашний арест", - сказал представитель ведомства.

По данным следствия, фигуранты дела систематически получали от транспортных компаний взятки за ускоренную подачу и уборку железнодорожных вагонов. Общий размер взяток составил около 3,5 млн рублей.

Сейчас, как уточнил ТАСС представитель управления, проверяется причастность к коррупции еще одного сотрудника из руководства Дальневосточной железной дороги.

Ранее на этой неделе в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске прошли обыски. Как отметил собеседник агентства, в рамках расследуемого дела было проведено более 50 обысков.