В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве по подозрению в превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК.

"По поручению следственного управления СК России по Иркутской области сотрудниками ФСБ России в аэропорту Шереметьево города Москвы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. В ближайшее время Шеверде предъявят обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.

По уголовному делу также проходят временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса региона), директор Казачинско-Ленского лесхоза, а также сотрудник Центра защиты леса Иркутской области. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, незаконной рубке леса и нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

По версии следствия, фигуранты дела незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в заказнике "Туколонь". Речь идет о площади порядка 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 млн рублей. Правоохранительные органы обнаружили вырубку в марте 2018 года.

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