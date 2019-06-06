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Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета уточнили, что он получал взятки от заключенных

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Начальник исправительной колонии №15 в Копейске Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Факт задержания [начальника ИК №15 в Копейске] подтверждаем. Он задержан по подозрению в получении взяток от заключенных", - сказал собеседник агентства.

Источник в силовых структурах региона рассказал ТАСС, что задержание проводили совместно сотрудники областного управления ФСБ и регионального главка МВД.

Уголовное дело в отношении начальника колонии расследует Следственный комитет.

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