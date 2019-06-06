После убийства женщины участковыми из полиции Калмыкии уволили нескольких руководителей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ряд сотрудников из числа начальствующего состава полиции Калмыкии уволены из органов внутренних дел после того, как была установлена причастность троих местных участковых к убийству женщины под Элистой. Об этом ТАСС в четверг заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По решению министра внутренних дел по Республике Калмыкия проведена служебная проверка, по итогам которой задержанные сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также из органов внутренних дел уволены: начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, заместитель начальника УМВД России по городу Элисте - начальник полиции, начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Элисте, старший участковый уполномоченный полиции того же отделения", - сообщила официальный представитель МВД.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике Калмыкия, временно исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, а также заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД по Элисте.

31 мая в дежурную часть полиции по Элисте поступило заявление от местного жителя о том, что его 65-летняя родственница накануне ушла из дома и не вернулась. Вскоре тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе населенного пункта Кегульта Кетченеровского района, была получена информация о возможной причастности троих участковых уполномоченных полиции Управления МВД РФ по городу Элисте. В настоящий момент двое из них задержаны, ведется розыск третьего.