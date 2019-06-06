В Якутии около 70 тыс. человек остались без электроснабжения

ТАСС, 6 июня. Около 68 тыс. жителей, а также ряд предприятий оказались обесточены в пяти районах Якутии в результате нарушения в работе сетей. Идет аварийное восстановление, сообщается на официальном сайте "Якутскэнерго".

"6 июня в 12:31 (06:31 мск) действием защит отключилась КВЛ 110 кВ линии "Майя - Чурапча". Прекращено электроснабжение части потребителей в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском районах", -говорится в сообщении.

По данным сайта "Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России", без электроснабжения остались "бытовые потребители (около 68 тыс. человек), предприятия местной промышленности; мощность отключенных потребителей - 21,5 МВт".

Проводятся восстановительные работы, для жителей, оставшихся без света, разворачивают резервные дизель-электростанции.