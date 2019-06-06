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CBS: в США предъявлены обвинения врачу в убийстве 25 пациентов

Прокуроры утверждают, что Уильям Хасел намеренно вводил пациентам смертельную дозу фентанила

ТАСС, 6 июня. Власти штата Огайо предъявили обвинения врачу, вероятно, убившему 25 пациентов путем введения смертельной дозы опиоидного обезболивающего. Об этом сообщил в среду телеканал CBS.

По его данным, прокуроры утверждают, что 43-летний врач Уильям Хасел намеренно вводил пациентам препарат фентанил в дозах, превышающих норму в 10-40 раз. Жертвам было от 37 до 85 лет. Власти пришли к выводу, что единственной целью действий обвиняемого было ускорить смерть пациентов.

Хаселу грозит 15 лет тюремного заключения за каждого умершего по его вине, то есть до 375 лет.

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