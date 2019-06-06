Волгоградская фирма поставляла поддельные молочные продукты в магазины и больницы

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Полиция совместно с прокуратурой пресекла в Волгограде деятельность фирмы, поставлявшей поддельные масло, творог и сметану в больницы, магазины и другие учреждения. За последние четыре месяца злоумышленники получили доход в 33 млн рублей, возбуждено уголовное дело, фальсификат изымается, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду во взаимодействии с представителями прокуратуры пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной молочной продукции. Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории города Волгограда фирму и арендовали складские помещения. В других регионах они приобретали продукцию, изготовленную из растительных жиров: спреды, творожные и сметанные продукты, а затем наклеивали на упаковки поддельные этикетки", - говорится в сообщении на сайте МВД.

Отмечается, что фальсификат под видом сливочного масла высшего сорта, творога и сметаны поставлялся оптом в учреждения здравоохранения и соцзащиты, крупные сетевые магазины, столовые, кондитерские и пекарни.

"По имеющейся информации, только за последние четыре месяца сообщники получили в результате противоправной деятельности доход в размере 33 млн рублей", - говорится в сообщении. В отношении шести сотрудников фирмы возбуждено дело об обороте продукции без необходимой маркировки (п. "а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ).

В офисе фирмы, складах и местах реализации изъято более 4 тонн продукции. Изъятие фальсификата в магазинах и других местах продолжается.