Обвиняемый в ДТП со смертельным исходом в Москве экстрадирован из Северной Македонии в РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Предполагаемый виновник ДТП со смертельным исходом на Кутузовском проспекте в Москве экстрадирован из Северной Македонии в Россию. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

"Из Республики Северная Македония экстрадирован гражданин России Степан Пилипенко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения") и ст. 264.1 УК РФ ("Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное нарушение")", - сказали в надзорном ведомстве.

Как полагает следствие, поздно вечером 7 января 2017 года Пилипенко в состоянии опьянения управлял автомобилем Infiniti. Следуя по Кутузовскому проспекту, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Suzuki. В результате был причинен тяжкий вред здоровью управлявшей машиной женщины, а ее пассажир скончался в больнице от полученных повреждений.

Кроме того, установлено, что ранее, 27 марта 2014 года, Пилипенко был лишен судом права управления транспортным средством на срок 1,5 года за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако 2 сентября 2016 года он вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД на Орджиникидзе в Москве за незаконное управление автомобилем Infiniti в состоянии опьянения.

Поскольку Пилипенко скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, он был объявлен международный розыск.

"Злоумышленник был задержан на территории Республики Северная Македония. В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации в апреле 2019 года направила в Минюст страны запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - сказали в Генпрокуратуре, отметив, что македонские коллеги пошли навстречу российским правоохранителям в этом вопросе. Федеральной службой исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России Пилипенко принят и доставлен на территорию РФ.