Более 20 автомобилей из-за тумана столкнулись на трассе во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Туман во Владивостоке спровоцировал в четверг восемь ДТП, в которых пострадало 25 автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ранее в четверг сообщалось о перекрытом движении на объездной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке, где произошли многочисленные ДТП.

"Как сообщает Госавтоинспекция Владивостока, в результате восьми автоаварий на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл повреждены 25 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машины получили повреждения, и часть из них не смогли покинуть места происшествий самостоятельно. Проезд по трассе все еще перекрыт, водителей просят искать альтернативные пути.