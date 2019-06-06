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Более 20 автомобилей из-за тумана столкнулись на трассе во Владивостоке

Проезд по трассе перекрыт

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Туман во Владивостоке спровоцировал в четверг восемь ДТП, в которых пострадало 25 автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ранее в четверг сообщалось о перекрытом движении на объездной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке, где произошли многочисленные ДТП.

"Как сообщает Госавтоинспекция Владивостока, в результате восьми автоаварий на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл повреждены 25 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машины получили повреждения, и часть из них не смогли покинуть места происшествий самостоятельно. Проезд по трассе все еще перекрыт, водителей просят искать альтернативные пути.

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