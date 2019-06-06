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В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала

Полиция проверяет обстоятельства инцидента

ТАСС, 6 июня. Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Заявление от потерпевшей поступило. УМВД по Калужской области проводит полицейскую проверку по факту нападения неизвестного на ведущую местного телеканала", - сказала собеседница агентства.

ГТРК "Калуга" уточняет, что нападение произошло в среду на перекрестке улиц Московская и Чижевского в Калуге. Мужчина какое-то время шел за ведущей, а на пешеходном переходе начал избивать ее и выкрикивать оскорбления.

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