СМИ: суд в ФРГ приговорил к пожизненному заключению санитара за убийство 85 пациентов

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Окружной суд города Ольденбург признал виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля. Об этом в четверг сообщил телеканал N-TV.

Бывший санитар обвинялся в убийстве 97 человек. Защита настаивала, что им были убиты 55 пациентов, в 14 случаях он, якобы, покушался на убийство. Еще в 31 случае, по мнению защиты, его необходимо было оправдать.

Хёгель работал санитаром в 2000-2005 годах в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург. Он вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из медработниц летом 2005 года случайно увидела, как санитар вводил пациенту медикамент, и сообщила руководству.

В 2015 году Хёгель был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух человек. Однако уже во время первого процесса следствие пришло к выводу, что на совести бывшего санитара может быть значительно больше покушений и убийства людей. В октябре 2018 года Хёгель признался в убийстве примерно 100 человек.