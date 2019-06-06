Полицейские задержали подозреваемого в попытке вооруженного ограбления банка в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали мужчину, который подозревается в попытке вооруженного ограбления офиса банка "Санкт-Петербург" в городе Мурино в Ленинградской области 3 июня. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении МВД по Петербургу и области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего жителя Мурино", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, офис банка, который расположен вблизи станции метро "Девяткино" в городе Мурино, пытались ограбить вечером 3 июня. Неизвестный в маске зашел в офис и, угрожая пистолетом, потребовал от сотрудника отдать деньги. Сотрудник банка вызвал полицию, налетчику удалось скрыться, деньги украдены не были. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").