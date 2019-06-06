СМИ: в Грузии разбился вертолет

ТБИЛИСИ, 6 июня. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате крушения в четверг вертолета в высокогорном районе Казбеги (регион Мцхета - Мтианети). Об этом сообщила грузинская телекомпания Rustavi 2.

По предварительным данным, вертолет принадлежал частной компании "Авиатор плюс". Один из погибших - пилот. По всей вероятности, есть и пострадавшие.

Вертолет упал неподалеку от населенного пункта. Причина трагедии неизвестна.

Компанией "Авиатор плюс" владеет Adjaragroup, занимающаяся гостиничным бизнесом в стране и владеющая сетью гостиниц Rooms. Как говорится в специальном заявлении Adjaragroup, вертолет направлялся в гостиницу, расположенную в Казбегском районе - Rooms Hotel Kazbegi. По их данным, погибли пилот и два сотрудника гостиницы.

По данным Rustavi 2, разбившийся вертолет американской марки BELL 505 был 2018 года выпуска. "Начато следствие. Пока никто не знает, что и как произошло. Вертолет 2018 года выпуска модели BELL 505 один год летал в обычном режиме", - сказал в интервью Rustavi 2представитель частной компании "Авиатор плюс", которой принадлежал летательный аппарат, Александр Искандаров.

По данным телекомпании, причиной падения вертолета могло стать столкновение с высоковольтной линией электропередачи. Эту информацию опровергла грузинская электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia. "В распределительной сети АО Energo-Pro Georgia в направлении Гудаури - Казбеги сегодня аварийного отключения не происходило. Подача электроэнергии в указанную сеть ведется без погрешностей, соответственно касание летательного аппарата с принадлежащей компании сетью исключено", - говорится в заявлении.

По факту крушения вертолета и гибели трех человек МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек", что карается лишением свободы на срок от шести до 10 лет.