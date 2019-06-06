Бывшого бойца спецназа ГРУ Белянкина похоронили на Митинском кладбище

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бывший военнослужащий спецназа ГРУ Никита Белянкин, убитый в массовой драке в микрорайоне Путилково, похоронен на Митинском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил друг убитого Иван Шуханов.

"Похороны Никиты только что завершились. Прошла церемония отпевания, также прощальные слова сказали друзья, близкие, экс-сослуживцы убитого и представители Минобороны", - рассказал он. По словам Шуханова, в последний путь Белянкина проводили под гимн России.

В ночь на 2 июня около кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.

По делу были задержаны четыре человека, трое из них, включая обвиняемого в убийстве Сергея Ходжаняна, уже арестованы.